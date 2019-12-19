السعودية اليوم / دورة تدريبية لمنسقات رعاية المستفيدين بتعليم نجران



نجران 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في مركز رعاية المستفيدين، أمس، دورة تدريبية لمنسقات برنامج تواصل الإلكتروني, وذلك بمركز التدريب، بحضور 16 متدربة.

واشتمل البرنامج على التعريف بالخدمة وقنواتها وقوائم الصلاحيات الممنوحة، وكيفية الدخول إلى البرنامج واستلام التذاكر ومعالجتها وفق معايير جودة الإفادات، وتقديم خدمة صحيحة للمستفيد إلى جانب طرق وآلية تسجيل الدخول على البرنامج، وأهمية تجنب الأخطاء الشائعة مع توضيح بعض الأمثلة عليها.

يذكر أن مركز رعاية المستفيدين بالإدارة يعمل وفق نظام إلكتروني ويقوم باستقبال الطلبات والشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين والمستفيدات مما يسهل عملية التواصل ومتابعة طلب المستفيد وحله وإتمام الرد عليه من قبل إدارة التعليم بالمنطقة .

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08:38ت م

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