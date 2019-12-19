السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب جزر فيجي



واشنطن 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم جنوب جزر فيجي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 621 كيلو مترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

08:32ت م

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