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إبدال مفصل كامل لمريض في نجران
يعاني من كسور عنق عظمة الفخذ
متابعات الخليج 365 - نجران
تمكن بفضل الله كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل (ثلاثي القطبية) لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.
وقالت الصحة في نجران إنه بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض تكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي على قدميه.
الجدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي عدد 1100 عملية لتثبيت الكسور.
وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبة لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي وعدد 13 عملية جراحية لإصلاح أربطة الكتف والأنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.
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