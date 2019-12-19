رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ورود تقارير تعتمد على مصادر استخباراتية غربية تكشف اسم قيادي من الحرس الثوري الإيراني في اليمن يعد مسؤولاً عن الهجوم الأخير على شركة أرامكو.

وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء نقلًا عن تقرير نشره موقع Intelligence Online الفرنسي إن مصادر استخباراتية غربية أكدت أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.

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وبحسب التقرير، شاهي الذي وصفه بـ”سليماني صنعاء” يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من ميليشيا حزب الله وصلوا البلاد من لبنان.

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

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