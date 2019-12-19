- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو
يترأس وحدة من الحرس الثوري في اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ورود تقارير تعتمد على مصادر استخباراتية غربية تكشف اسم قيادي من الحرس الثوري الإيراني في اليمن يعد مسؤولاً عن الهجوم الأخير على شركة أرامكو.
وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء نقلًا عن تقرير نشره موقع Intelligence Online الفرنسي إن مصادر استخباراتية غربية أكدت أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.
وبحسب التقرير، شاهي الذي وصفه بـ”سليماني صنعاء” يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من ميليشيا حزب الله وصلوا البلاد من لبنان.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.
وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.