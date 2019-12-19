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محمد هنيدي عن هدف رونالدو أمام سامبدوريا: ده طلع بيطير
ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي
متابعات الخليج 365 - أحمد علام
علّق الفنان المصري محمد هنيدي، على مباراة يوفنتوس أمام سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإيطالي، وتحديدًا على هدف كريستيانو رونالدو.
كتب هنيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تغريدة وصف فيها هدف كريستيانو رونالدو، في شباك سامبدوريا، بأنه يطير، حيث قال: “ده طلع بيطير”.
يذكر أن فريق يوفنتوس، تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت، بعد فوزه الصعب على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب “لويجي فيراريس” في مدينة جنوى، ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.
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