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شكرا لقرائتكم أمسية شعرية على مسرح معرض جدة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمسية شعرية على مسرح معرض جدة للكتاب
على هامش ملتقى مكة الثقافي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نظّم ملتقى مكة الثقافي أمسيةً شعريةً على مسرح معرض جدة للكتاب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة الشاعرين، جاسم الصحيح، ومحمد يعقوب.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” صورًا من فعاليات الأمسية الشعرية، بمشاركة عدد من المواطنين.
يذكر أن المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي، الدكتور محمد المسعودي أوضح أهمية مشاركة ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة في مناسبة عظيمة كيوم اللغة العربية العالمي، والتي تزامنت مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في يوم اللغة العربية العالمي من العام الماضي، شعار الملتقى لهذا العام كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟.
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