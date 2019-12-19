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"بعد مشاهدتي لهذا الفيديو، قررتُ ألا أعمل في مطعم أو كافيتريا"؛ هكذا أعلنت فتاة بريطانية؛ تعليقًا على شريطٍ أظهَرَ فتاة صينية وهي تجري حاملة طاولة المأكولات وتسقط في مطعم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثّت البريطانية كاتي كوين، من نيوكاسيل، شريط فيديو على حسابها على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، وقالت: "هذا الشريط لفتاة صينية تعمل في مطعم، وتظهر وهي تنزلق وتسقط وتتدحرج، وتنقلب أحيانًا على الأرض؛ بينما تتطاير الأطباق والطعام وسط رواد المطعم الذين ينظرون أحيانًا بدهشة وأحيانًا بلا مبالاة".
وتعلق "كاتي"، قائلة: "لهذا السبب لن أعمل في مطعم أو كافيتريا".
وأثار الفيديو دهشة رواد "تويتر"، يقول أحدهم معلقًا: "يبدو أنها ترتدي حذاء مصنوعًا من قشر الموز". فتاة بريطانية فتاة صينية طاولة المأكولات مطعم
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 09:37 AM
كانت تنزلق وتسقط وتتدحرج على الأرض
"بعد مشاهدتي لهذا الفيديو، قررتُ ألا أعمل في مطعم أو كافيتريا"؛ هكذا أعلنت فتاة بريطانية؛ تعليقًا على شريطٍ أظهَرَ فتاة صينية وهي تجري حاملة طاولة المأكولات وتسقط في مطعم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثّت البريطانية كاتي كوين، من نيوكاسيل، شريط فيديو على حسابها على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، وقالت: "هذا الشريط لفتاة صينية تعمل في مطعم، وتظهر وهي تنزلق وتسقط وتتدحرج، وتنقلب أحيانًا على الأرض؛ بينما تتطاير الأطباق والطعام وسط رواد المطعم الذين ينظرون أحيانًا بدهشة وأحيانًا بلا مبالاة".
وتعلق "كاتي"، قائلة: "لهذا السبب لن أعمل في مطعم أو كافيتريا".
وأثار الفيديو دهشة رواد "تويتر"، يقول أحدهم معلقًا: "يبدو أنها ترتدي حذاء مصنوعًا من قشر الموز".
، فتاة بريطانية: "بعد مشاهدتي هذا الفيديو لن أعمل في مطعم أو كافيتريا" ،
المصدر : الخليج 365
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