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استقرت أسعار النفط اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعًا في مخزونات الخام، وبفعل توقعات لزيادة الطلب في العام القادم على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات، ليتحدد سعر التسوية عند سعر 66.17 دولارًا للبرميل؛ في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضًا بمقدار سنت واحد، ليصل سعره عند 60.93 دولارًا للبرميل.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 446.8 مليون برميل؛ حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.أسعار النفط النفط المخزون الأمريكي
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 08:41 AM
على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين
استقرت أسعار النفط اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعًا في مخزونات الخام، وبفعل توقعات لزيادة الطلب في العام القادم على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات، ليتحدد سعر التسوية عند سعر 66.17 دولارًا للبرميل؛ في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضًا بمقدار سنت واحد، ليصل سعره عند 60.93 دولارًا للبرميل.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 446.8 مليون برميل؛ حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.
، أسعار النفط تستقر بفعل تراجع المخزون الأمريكي وآمال الطلب ،
المصدر : الخليج 365
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