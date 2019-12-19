شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل التأشيرة الموحدة بين المملكة والإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود؛ نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اقتصار التأشيرة الموحدة بين المملكة والإمارات، على تأشيرة الزيارة قصيرة المدى، سواء كانت زيارة عمل أو سياحة لغرض الترفيه أو زيارة أقارب.

وأوضحت الأميرة هيفاء أن إطلاق التأشيرة المشتركة بشكل رسمي بين البلدين، سيحتاج بعض الوقت.

ويذكر أن وزير الاقتصاد الإماراتي، قد صرح مسبقًا بوجود تنسيق يجري بين المملكة والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة، تمكن زائري الإمارات من زيارة المملكة والعكس.