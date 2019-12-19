شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة سرقة سيارة في وضع التشغيل بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت كاميرا المراقبة بأحد الشوارع في الرياض لحظة قيام شخص بسرقة سيارة، تركها صاحبها في وضع التشغيل. وظهر السارق يلتفت يمينا ويسارا، ثم بعد ذلك فتح الباب بهدوء وتسلل إلى الداخل، وقادها سريعا، وفر هاربا.

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