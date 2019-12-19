شكرا لقرائتكم خبر عن صادم.. فتاة مراهقة تلقي بشاب ارضاً في شارع عام وتخلع ملابسة وتغتصبة أمام المارة ! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبه من نوعها قامت فتاة صينية بأغتصاب شاب على جنبات أحد شوارع عاصمة اقليم سيتشوان الصينية، بعد أن القت به ارضاً وانقضت على فريستها ، في مشهد صورة أحد المارة وقام بنشر الصور على شبكات الانترنت وقال الشاهد على الحادثة ان الشاب حاول في البداية مقاومة الهجوم الجنسي الشرس ، ولكنه لم يستطع مما جعله يستسلم في نهاية المطاف للرغبات الفتاة .

وأضاف كانت الفتاة في حالة سكر شديدة وعندما شاهدت الشاب قامت بدفعه على الارض ثم ما أن لبثت وقامت بسحب بنطاله وملابسة الداخلية وتقوم بإغتصابة في حادثة مثيرة تسببت في الكثير من التعليقات واسعة النطاق ، في وقت تشدد فيه الصين العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الفتيات الا أن هذا الحادث الغريب من نوعه والذي تناقلته مختلف وسائل الاعلام العالمية اليوم ربما لايندرج تحت اي مادة للعقوبات المنصوص عليها في جرائم الاغتصاب المتعارف عليها.

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