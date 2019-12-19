فيديو لحظة انقلاب مركبة تمارس التطعيس

︎ : . تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يوضح انقلاب مركبة بداخلها شخصين أثناء التطعيس بها على الرمال في دولة الإمارات. وبحسب المقطع تظهر مجموعة من المركبات وهي تقوم بالتطعيس في صحراء دولة الإمارات، وإذا بمركبة منهم تنقلب وبداخلها شخصين أثناء سيرها على إحدى المرتفعات، ما أدى لانقلابها، بينما سارع المحيطين باتجاه السيارة، في محاولة منهم لإنقاذ الراكبين وإخراجهما منها.

وتنتشر هواية “التطعيس” في العديد من دول الخليج..، وتتسبب في كثير من حوادث الانقلاب الذي يقع في البعض منها ضحايا.





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