بالفيديو.. لحظة نفوق حصان في ميدان سباق للفروسية بسكاكا

︎ : . رصد مقطع فيديو لحظة نفوق حصان في ميدان سباق للفروسية في مدينة سكاكا بالجوف ، بعد نهاية سباق الشوط الثاني . وبدا في المقطع المتداول الحصان وهو ممدد على الأرض بلا حراك وسط محاولات لإسعافه وفي تلك اللحظات ظهر صوت معلق السباق متمنيا السلامة للحصان. Advertisements وجاء في نهاية المقطع تأكد نفوق الحصان فيما حاول مالكه في الفيديو تمالك نفسه، معلقا: ” الحمد لله خير .. الحصان يجي بداله” وقال ناشر الفيديو عن الحصان النافق:” مات أنت العز .. للمالك ابن القريات عبدالله الحميدي السالمي”.





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