التحقيق مع مسؤوليًن وموظف بجمعية خيرية بجازان بتهمة الإختلاس وتزوير شيكات

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تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في واقعة اختلاس وتزوير شيكات مع مسؤوليًن بجمعية خيرية فرعية بالمنطقة بعدما اعترف عليها متهم آخر يعمل بالجمعية تمت الإطاحة به .

وكان بلاغ قد ورد من الجمعية يفيد بإختلاس مبالغ كبيرة من خلال تزوير توقيعات الشيكات وصرف الأموال من البنك بما يصل إلى نصف مليون ريال .

وعليه انطلقت تحقيقات الشرطة التي توصلت إلى أحد المتهمين الذي قاد إلى متهمًين آخرين على رأس الجمعية ، بخلاف معلومات وردت تفيد بمحاولة الفاسدين تسوية أوضاعهم قبل تصعيد جريمتهم للجهات الأمنية ما عجًل بالقبض عليهم .

