ناقة سائبة تنهي حياة فتاة حامل في القصيم

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شهد مدخل مركز “طراق قبة ” بمنطقة القصيم، يوم الاثنين، واقعة مروعة لوفاة فتاة عشرينية بعد اصطدام ناقة سائبة بمركبة.

وفي التفاصيل، كانت الفتاة بصحبة زوجها عندما اصطدمت مركبتهما “هايلكس” بناقة كانت تسير في وسط الطريق في مدخل “طراق قبة”، لتتوفى الزوجة العشرينية على الفور.

وكانت الفتاة حاملاً في شهرها السابع، بينما علت مطالبات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمعالجة وضع الجمال السائبة بالمنطقة التي تهدد حياة سالكي الطرق للخطر.

