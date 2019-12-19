مجلس الوزراء العرب للاتصالات يُعلن الرياض العاصمة العربية الرقمية

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أعلن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، أمس الأربعاء، مدينة الرياض العاصمة العربية الرقمية، وذلك في ختام فعاليات دورته الـ23 التي ترأستها المملكة هذا العام.
وتضمن “الإعلان العربي الرقمي المشترك” 5 مبادئ، وهي: “الاقتصاد الرقمي، الشباب، البيانات، الابتكارات، الاتحاد والعمل المشترك”، حيث يولي المجلس أهمية خاصة بتأهيل وتدريب الشباب العربي.
كما أوصى بتهيئة بيئة مناسبة للاتصالات وتقنية المعلومات على المستويين الوطني والعربي، بهدف تقليص الفروق الاجتماعية والاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي في البلدان الأعضاء.
ونص الإعلان على ضرورة تصميم الأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بطريقة تتيح شرح قراراتها، وضرورة التعريف بالأبعاد الأخلاقية للابتكارات والتقنيات الحديثة.
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