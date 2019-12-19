︎ :
.
كشفت وزارة الداخلية عن أحدث أجهزتها للكشف عن هوية المتهمين في قضايا القذف، إضافة إلى تقنيات أخرى ضد التزوير، وذلك ضمن معرض يوم الشرطة العربية المقام بالرياض.
وأوضح الضابط المختص كيفية التعرف على صاحب الصوت المسجل في قضايا القذف، وذلك بمقارنة بصمة الصوت في المقطع أو الرسالة التي ورد فيها القذف موضوع الدعوى، مع بصمة صوت المتهم وفحصها فنياً حسب تردد الطيف الصوتي، لمعرفة مسؤوليته عن الاتهام من عدمه.
كما استعرض المقطع الذي نشره حساب “السناب الأمني” كيفية فحص وكشف تزوير الهوية الوطنية، بما فيها من علامات أمنية، وبالمثل بالنسبة للعملات الورقية، التي تتمتع الورقة الحقيقية منها بعلامات مائية، ووسائل أمان على أعلى مستوى.
يُذكر أن يوم الشرطة العربية الذي يُحتفل به في 18 ديسمبر من كل عام..، يوافق انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب قبل 46 عامًا، وفيه عرفان بالجميل لرجال الشرطة العرب وأجهزتهم والجهود التي يبذلونها لأداء رسالتهم النبيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الداخلية” تكشف عن جهازٍ للتعرف على هوية المتهمين في قضايا القذف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.