فيديو.. سقوط مروّع لمركبة إثر انهيار جزئي بأحد الطرق بمرتفعات فيفاء بجازان

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شهدت محافظة فيفاء أمس (الأربعاء)، هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيار جزئي لأحد الطرق الجبلية، ونتج عنه سقوط مركبة جراء الانهيار.

وأظهر فيديو قام بتوثيقه أحد المواطنين، لحظة الانهيار وسقوط المركبة التي كانت تقف على جانب الطريق ولم يكن في داخلها أحد، وقد تسبب ركام الانهيار في إغلاق الطريق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.