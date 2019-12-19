نائب أمير جازان يوجِّه بمعالجة آثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بفيفاء

وجَّه الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، مساء الأربعاء.
وقال المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري: إنَّ نائب أمير منطقة جازان، وجَّه الجهات المعنية كافة بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار بطريق ثمانية ما أدَّى لإغلاقه.
وأشار إلى أنَّ الجهات المعنية باشرت العمل في الموقع؛ لمعالجة آثار الانهيار وفتح الطريق بشكل عاجل، مؤكدًا أنَّه لم ينتج عن الحادث أي خسائر أو إصابات في الأرواح.
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