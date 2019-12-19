ضبط كميات كبيرة من الحطب المحلي بحوزة مخالفين في بريدة

تمكَّن مراقبو البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، من ضبط عدد من مخالفي نظام المراعي والغابات.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة ببريدة بندر الهدية، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّه تمَّ ضبط مخالفين قادمين من خارج المنطقة يحملون كميات كبيرة من الحطب المحلي تتجاوز العشرة أطنان، بالتعاون مع الدوريات الأمنية وقوة المهمات بشرطة القصيم.

وأشار إلى أنَّ الكميات المضبوطة، لا يتم مصادرتها وإنَّما يطبق على المخالف غرامات مالية حسب الوزن المقرَّر في نظام التعدِّي علي المراعي والغابات بالاحتطاب وقطع الأشجار أو نقل الحطب .

وكانت وزارة البيئة حذَّرت في وقت سابق من خطورة التورُّط في عمليات قطع الأشجار، مؤكدة أنَّ غرامة قطع الأشجار من أجل التجارة 50 ألف ريال، فيما تبلغ غرامة قطع الشجرة الواحدة 5000 ريال، و10000 ريال غرامة نقل الحطب المحلي.