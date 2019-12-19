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وزير الطاقة يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية التعاون المشترك

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التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض مساء الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.

كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الاستراتيجية الكورية في إطار رؤية السعودية- كوريا 2030.
 

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