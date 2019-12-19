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اليمن.. إصابة 7 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي
الخميس 19 ديسمبر 2019
أصيب سبعة مدنيين جميعهم نساء وأطفال من أسرة واحدة، الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية المتون شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وقال رب الأسرة المواطن علي الحاسر، أن اللغم انفجر بالسيارة التي كانت تقل أسرته في منطقة العضبة الواقعة في نطاق سيطرة الميليشيات الحوثية بمديرية المتون.
وأكد أن انفجار اللغم أدى إلى إصابة كل النساء والأطفال الذين كانوا على متن السيارة، بالإضافة إلى السائق، لافتا إلى أنه تم إسعافهم إلى مستشفى الجوف العام، بحسب مواقع إخبارية محلية.
يأتي هذا بعد يومين من انفجار لغم بسيارة نوع "هايلوكس" تقل 16 شخصا أثناء مرورها في طريق عام بالمديرية ذاتها، أدى الى مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لمصدر محلي.
وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشارا للألغام، التي زرعها الحوثيون.
ووفقا لإحصائية نشرت حديثاً، فإنه للفترة من 2016 وحتى مطلع 2019، قتل 190 مدنياً في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم.
كما دمرت الألغام أكثر من 105 منشأة عامة وخاصة ومركبات، ونفق أكث من 100 من الماشية، وفقا للإحصائية ذاتها، والتي نشرها حساب "الألغام في اليمن" على موقع تويتر.
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