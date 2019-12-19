شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يستمع لمقترحات أهالي شري والان نبدء بالتفاصيل
والتقى سموه خلال الزيارة رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان والمسؤولين وأهالي المركز, مستمعاً لعدد من المقترحات والأعمال والمبادرات المنفذة والتي تخدم المواطنين, مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته وتفقده للمركز، الذي يعكس حرص القيادة ـ أيدها الله ـ بالاهتمام بأبناء الوطن في جميع أرجائه.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لخدمة أهالي المركز وما حوله من قرى وهجر تابعة له, مؤكداً أن المركز يشهد نمواً وارتقاءً ملحوظاً في جميع الجوانب الخدمية.
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