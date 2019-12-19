النفط يستقر بفعل تراجع مخزون الخام الأمريكي

الخميس 19 ديسمبر 2019

استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعاً في مخزونات الخام، وبفعل توقعات لزيادة الطلب في العام المقبل على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 7 سنتات، ليتحدد سعر التسوية عند 66.17 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا سنتا واحدا إلى 60.93 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/ كانون الأول إلى 446.8 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 1.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.

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وقلص النفط خسائره بعد البيانات، التي ناقضت تقرير أمس الثلاثاء، عن زيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة من معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 452 مليون برميل.

وقال توني هيدريك، محلل أسواق الطاقة في سي.اتش.اس هيدجنج، "رد فعل السوق كان أقوى على نحو مفاجئ لأننا كنا بعيدين جدا عن تقديرات القطاع على صعيد صافي الزيادة".

وأضاف "الاتجاه الصعودي الناتج عن توقعات الطلب المتفائلة بتطورات حديثة مثل اتفاق التجارة الأمريكي الصيني قادر على البقاء بعد تلك الأرقام".

كانت الأسعار ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد إعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، مما حسن أفق الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الطاقة.