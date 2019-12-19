شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: الجامعات مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا د.عبدالله دحلان، وعددا من منسوبي المجلس.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، مؤكدا أن دور الجامعات يمتد ليصل إلى التفاعل مع المجتمع، وتلمس احتياجاته، والعمل على استشراف المستقبل، ورسم إستراتيجيات التعامل معه، متمنيا سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه عبر رئيس مجلس أمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا د.عبدالله دحلان عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الجامعة لكلمات سموه المحفزة، ودعمه لأعمال الجامعة وبرامجها، مؤكدا أن الجامعة تعمل لتكون مساهما في تحقيق رؤية المملكة عبر البرامج والتخصصات التي تتيحها.
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