شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل جائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يقام اليوم حفل جائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الخامسة، بعد أن استقبلت لجنة الجائزة 30 بحثا مشاركا من مختلف الدول العربية لباحثين في مجال أمراض السرطان.

وتأتي الجائزة تزامنا مع المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان، الذي تنظمه جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بفندق الشيراتون بالدمام، برعاية من سموه الكريم على مدى يومين، بمشاركة أطباء واستشاريين في أمراض السرطان من المملكة ودول عربية وعالمية.

ويناقش المؤتمر الذي ينطلق اليوم طرق التعامل مع مرض السرطان ومستجدات العلاج في هذا المجال، مسلطا الضوء على أبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محليا ودوليا، حيث يتضمن عدة جلسات علمية وورش عمل، يقدمها 56 متحدثا من الاستشاريين والخبراء العالميين اليوم وغدا، بمشاركة ما يقارب 900 طبيب من داخل المملكة وخارجها، وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما اللا محدود، ورعايتهما التي شملت جميع الأنشطة الخيرية بالمنطقة.

وأشار إلى أن جائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان والمؤتمر العالمي، هما استمرار لخطة الجمعية في زيادة الوعي والتثقيف الصحي للكوادر الطبية الوطنية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالشرقية رئيس المؤتمر د.إبراهيم الشنيبر أن اللجنة التحكيمية لجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان، استقبلت 30 بحثا من المختصين في مجال أمراض السرطان من الدول العربية؛ بهدف المفاضلة بينها للفوز بثلاث جوائز، مبينا أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يتضمن ١٠ جلسات علمية.