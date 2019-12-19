شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث تطوير رأس المال البشري مع وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

ونقلت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، خلال استقباله لها أمس، تحيات الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته له.

وتم خلال الاستقبال التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية، بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات، مثل: الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، وعدد من المسؤولين.