شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال؛ لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.
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