اخبار السعوديه

برعاية الملك.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1441هـ الموافق من 1 إلى 2 مارس 2020م، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، وذلك في مدينة الرياض.

وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال؛ لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية الملك.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا