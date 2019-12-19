شكرا لقرائتكم خبر عن بحث ترتيبات حجاج كوت ديفوار ومالي والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض د. مشاط خلال استقباله بامباماسمبا والوفد المرافق له في مكتبه بمكة المكرمة أمس، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج، وفي مقدمتها: التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية كوت ديفوار بموسم حج 1441هـ.
إثر ذلك وقع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية كوت ديفوار وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
كما استقبل نائب وزير الحج والعمرة، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية مالي إبراهيم جابي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج، وفي مقدمتها: التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية مالي بموسم حج 1441هـ.
إثر ذلك وقع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية مالي، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية مالي وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
من جانبهما، عبر رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار، ورئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية مالي، عن شكرهما وامتنانهما للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- استعدادا لموسم حج 1441هـ.
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