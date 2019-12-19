شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قدوم الحجاج الليبيين لـ«موسم 41» والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بجمهورية ليبيا محمد حميدة العباني، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية ليبيا، لموسم حج 1441هـ.

ووقع د. بنتن مع العباني خلال استقباله والوفد المرافق في مكتبه بمكة المكرمة أمس ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من ليبيا، وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

ورحب وزير الحج والعمرة برئيس وفد جمهوريه ليبيا، وقال: نشكر الحجاج الليبيين على التزامهم بالأنظمة، وكان لهم دور كبير في نجاح حج الموسم الماضي، نظير سلمهم وتفرغهم لأداء مناسك الحج، وأنهينا ترتيبات الموسم القادم، وننتظر قدوم حجاج ليبيا بكل المحبة والشوق.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية ليبيا عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعباً، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في خدمة المقدسات، كما قدم شكره لوزير الحج والعمرة ومنسوبي الوزارة نظير خدماتهم الكبيرة والمقدمة لكل المسلمين وضيوف الرحمن، مؤكدًا أن جمهورية ليبيا ستبذل ما في وسعها لمواكبة التطورات التي شملت كل ما يحقق الراحة للحجاج.