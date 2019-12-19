شكرا لقرائتكم خبر عن 60 سريرا بتوسعة مركز التأهيل الشامل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

رعى الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية حفل افتتاح توسعة مركز التأهيل الشامل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي، ومدير مركز التأهيل الشامل بالدرعية علي القباني، وممثلي الدوائر الحكومية في المحافظة ومديري ومديرات المراكز الإيوائية والإدارت التابعة للفرع.

وقص سموه شريط التوسعة الجديدة للمركز معلنا تدشينها رسميا، ثم استمع من مدير المركز لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من فئة ذوي الإعاقة، والإدارات والأقسام التي يحتويها. وشهد حفل التدشين توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز التأهيل الشامل بالدرعية والمستشفى السعودي الألماني بالرياض، ممثلا بمديره العام د. سيف إبراهيم يقوم بموجبها المستشفى بدعم كل البرامج والمناسبات الموجهة لذوي الإعاقة.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للتوسعة الجديدة تحوي قرابة 60 سريرا، وتحتوي على صالة رياضية بمرافقها، ومحطة تمريض وعيادة نفسية ومكتب للمراقبين الاجتماعيين، وستسهم في تقليل نسبة الازدحام في الغر ف، إلى جانب تمكين برامج مكافحة العدوى واشتراطات الأمن والسلامة.