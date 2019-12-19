شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن سلطان يطلع على أعمال «طيران» الأمن بمكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، في مقر الإمارة بجدة أمس، قائد طيران الأمن بالمنطقة، العقيد محمد الثبيتي. واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التي ينفذها طيران الأمن في المنطقة، إلى جانب الأعمال التي نُفذت خلال موسمي الحج والعمرة.

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