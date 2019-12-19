شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أقيم بالمدينة المنورة أمس الأول اللقاء التعريفي لمبادرة «ادعمني»، أحد برامج مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة».

واستعرضت مؤسسة مبادرة «ادعمني» ليلى العبسي خلال اللقاء أهمية المبادرة ودورها في توعية المجتمع، بوصفها مبادرة تهدف إلى دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساندة النفسية، والمعنوية، والاجتماعية، والثقافية، ليكونوا مؤهلين لتوفير البيئة الحاضنة، الداعمة، والمشجعة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعرف على مشاعرهم والتعامل معها بشكل صحيح.

وتسعى المبادرة التي تقام ضمن التعاون مع جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة إلى تحقيق الدعم لهذه الفئة وعائلاتهم، من خلال عقد الدورات والمؤتمرات واللقاءات بمشاركة مختصين مؤهلين من منسوبي المركز المختص بالمبادرة.