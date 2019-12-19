شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجوازات: الخدمات الإلكترونية نقلة نوعية هامة والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، إن الخدمات الإلكترونية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية «أبشر»، تمثل نقلة نوعية في خدمات ذات أهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأوضح أنها اشتملت على خدمات المستثمر الأجنبي: تتيح له إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد «هوية مقيم»، وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه. وخدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة: والتي تتيح تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة «أبشر»، إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتحديث معلومات الجواز. وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود: تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آليا، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول. وخدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة.