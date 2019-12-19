شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجوازات: الخدمات الإلكترونية نقلة نوعية هامة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنها اشتملت على خدمات المستثمر الأجنبي: تتيح له إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد «هوية مقيم»، وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه. وخدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة: والتي تتيح تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة «أبشر»، إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتحديث معلومات الجواز. وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود: تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آليا، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول. وخدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة.
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