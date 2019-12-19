شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الحرمين يستأنف رحلات مكة - المدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير محطة المدينة المنورة سعد الشهري أن المحطة شهدت صباح أمس انطلاق رحلة متجهة إلى مكة المكرمة، مبيناً أنه سيتم تسيير 12 رحلة «ذهاباً وعودة» يومياً بين محطتي المدينة ومكة بواقع 6 رحلات في كل اتجاه ضمن جدول رحلات منتظم بشكل يومي وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع تشمل أيام الأربعاء والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، يتم خلالها نقل نحو خمسة آلاف راكب يومياً. وبين أن الرحلة الواحدة تنقل 417 راكباً.
وأشار الشهري إلى احتمال زيادة عدد الرحلات اليومية لـ«قطار الحرمين» لنقل الزائرين والمواطنين بين الحرمين الشريفين ومحطتي جدة ورابغ، مبيناً أن اعتماد زيادة الرحلات يتم بعد إجراء الدراسات اللازمة بهذا الشأن.
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