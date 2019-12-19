شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مكافحة الفساد مع الكويت وبريطانيا وإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» لقاءاته مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أبوظبي؛ بهدف استعادة الأموال إلى خزينة الدولة. بحث الكهموس مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت المستشار عبدالرحمن النمش، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين، وتسلم منه خلال اللقاء نسخة من إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كما التقى وعدد من المختصين بالهيئة مع مسؤولين بريطانيين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد. وأجرى لقاء مماثلا مع مسؤولين من إندونيسيا؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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