شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 7 أطنان حطب في السيح والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، خلال الأسبوع الحالي، مجموعة من الجائلين من مخالفي نظام المراعي والغابات، وعددا من المحلات في مدينة السيح.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ومصادرة أكثر من 7 أطنان من الحطب المحلي، وذلك في إطار حملة لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية؛ للمحافظة على الغطاء النباتي، والحد من ظاهرة الاحتطاب، مؤكدا مواصلة جهوده للحد من الظاهرة، وملاحقة المخالفين، مشددا على تطبيق العقوبات المفروضة وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.