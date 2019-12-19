شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلدي بقيق»: التأخر يهدد الأرواح والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة بقيق عبدالله آل عايد، إن تجمعات مياه الأمطار التي تبقى لفترات طويلة بدون إيجاد حل سريع لتصريفها، تهدد الأرواح والمركبات على حد سواء، وتتسبب بتلفيات للبنية التحتية.

وأضاف إنه على البلديات كافة أن تضع خططا مسبقة قبل كل موسم للأمطار، وأن تكون تلك الخطط غير مؤقتة، بل دائمة، موضحًا أن مشكلة تجمع مياه الأمطار تقع في كثير من المواقع بالمحافظات والمراكز بالمنطقة الشرقية، وليست مقتصرة على مدينة واحدة أو هجرة، وتزداد المشكلة في حالة غزارة الأمطار.

وأكد ضرورة وجود عمل مشترك، وتخصيص ميزانية موحدة بين عدد من الجهات؛ لعلاج مثل هذه التجمعات.