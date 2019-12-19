شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف 35 ألف متر مكعب بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

صرّفت بلدية محافظة الخفجي أكثر من 35.182 مترا مكعبا من مياه الأمطار، التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها من يوم الجمعة الموافق 16/ 4/ 1441هـ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 4/ 1441هـ، والتي تم تصريفها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، والمعدات والصهاريج، من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار، وذلك فور هطول الأمطار، من خلال تكثيف الفرق الميدانية والصهاريج في الأحياء والشوارع والطرقات، والفريق المختص بمحطة تصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن الفرق الميدانية صرفت المياه من عدة مواقع لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة.

وقال إنه تم تشغيل محطة تصريف مياه الأمطار، وعمل المحطة بكامل طاقتها الاستيعابية حسب الخطة المعدة المسبقة للطوارئ في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن كمية مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة وتم سحبها عبر مضخات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج، بلغت أكثر من 35.182 مترا مكعبا.

وأهاب م. الحميداني بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر أثناء هطول الأمطار بالمحافظة، والالتزام والتقيد بالسلامة العامة، مطالبا الجميع بالإبلاغ عن ملاحظات تجمعات المياه من خلال مركز «940».