شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف 35 ألف متر مكعب بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار، وذلك فور هطول الأمطار، من خلال تكثيف الفرق الميدانية والصهاريج في الأحياء والشوارع والطرقات، والفريق المختص بمحطة تصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن الفرق الميدانية صرفت المياه من عدة مواقع لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة.
وقال إنه تم تشغيل محطة تصريف مياه الأمطار، وعمل المحطة بكامل طاقتها الاستيعابية حسب الخطة المعدة المسبقة للطوارئ في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن كمية مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة وتم سحبها عبر مضخات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج، بلغت أكثر من 35.182 مترا مكعبا.
وأهاب م. الحميداني بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر أثناء هطول الأمطار بالمحافظة، والالتزام والتقيد بالسلامة العامة، مطالبا الجميع بالإبلاغ عن ملاحظات تجمعات المياه من خلال مركز «940».
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