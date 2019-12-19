شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فعالية ببرنامج «بيئة جامعية واعية» والان نبدء بالتفاصيل
وحقق البرنامج في نسخته الثانية الذي انطلق من مبدأ المفهوم الشمولي للوعي تفوقا ملحوظا في استجابة الكليات وتفاعلها، إذ شاركت جميعها إضافة إلى عمادة السنة التحضيرية بتقديم «70» فعالية واعدة.
واشتملت المشاركات المنفذة والتي قيد التنفيذ على العديد من الحملات الإعلامية التوعوية، والمحاضرات، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والندوات، والمناسبات الوطنية، والمعارض التوعوية، والمواد الإعلامية التوعوية، والمسابقات، والدورات التدريبية.
ومن المقرر أن تقدم الوحدة حزمة من الفعاليات المختلفة، مؤكدة على أهمية حضور الطلبة في كافة الفعاليات وإشراكهم في الإعداد والتنظيم، واعتبار ذلك من مؤشرات الأداء المتميز للبرنامج، وتكرار الفعاليات الناجحة في أقسام الطلاب والطالبات، وفي كليات أخرى بالجامعة والمجتمع المحلي، والتركيز على حيوية الأفكار المعروضة والخروج عن الأسلوب النمطي الرتيب، والتأكيد على إرسال التقرير التفصيلي عن كل فعالية إلى الوحدة حتى يتم إدراج تلك المشاركات ضمن بنود التقييم والمنافسة واحتساب الدرجة المستحقة لكل كلية، تمهيدا لإعلان الكلية الفائزة في برامج الوعي الوطني والفكري نهاية العام الجامعي.
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