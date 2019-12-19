غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية في نجران

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى حالة من التقلبات الجوية بمنطقة نجران، تشمل “ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة”.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة تتمثل في نشاط للأتربة والرياح المثيرة للغبار تسبب شبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الرابعة من صباح اليوم الخميس.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الهيئة، استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما أشارت إلى أن السماء ستكون غائمةً جزئيًّا على جنوب غرب المملكة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن محافظة القنفذة تسجل غدًا أعلى درجة حرارة في المملكة بـ33 درجة مئوية، فيما تُسجل طريف 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

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