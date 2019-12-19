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2019-12-19 لجنة تحكيم مهرجان الإبل تستقبل المشاركين في لون الوضح في نسخته الرابعة بالصياهد الجنوبية متابعات الخليج 365 - واس استقبلت لجنة التحكيم الأولية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بالصياهد الجنوبية 140 كم شمال شرقي الرياض أمس المشاركين القادمين إلى المهرجان في لون الوضح.

وأهلت اللجنة سبعة مشاركين وهم: مبخوت هذال نزهان الدوسري ، خالد صالح عبدالعزيز الراجحي ، عبود هريسان ناصر المقاطي، طاحوس فالح دغيم المسعري، سالم عبدالله مطر البقمي ، محمد عبدالله الفصام الدوسري ، حسين حمد هادي الغصين .

من جانب آخر تستعرض غدًا اللجان التحكيمية بالمهرجان في فئة الفحل وإنتاجه اللون مجاهيم، بمشاركة سبعة تم تأهيلهم إلى المراحل النهائية وهم : المجمول سالم المجمول الدوسري ، بادي بداح عواد الدوسري ، سالم هادي مسعود المري، عبيد محمد عبيد العامري ، محمد شعف وقيان الدوسري ، محمد عبدالله الفصام الدوسري ، مسلم عوض شعران المنهالي. شارك الخبر







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