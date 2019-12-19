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فيديو.. انهيار صخري يتسبب في سقوط سيارة بـ فيفا
عقب هطول أمطار غزيرة بالمحافظة
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أظهر مقطع فيديو انهيارًا جزئيًّا في أحد الطرق بمحافظة فيفا شرق منطقة جازان، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
ووثق المقطع انهيارًا جزئيًّا في طريق ثمانية بمحافظة فيفا أدى إلى سقوط إحدى السيارات؛ مما أدى إلى إغلاق الطريق، علمًا أنه لم ينتج عن ذلك الانهيار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وفي سياق متصل وجه الأمير محمد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة جازان، بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان، عادل بن أحمد الزائري، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان وجه كافة الجهات المعنية بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار بموقع بطريق ثمانية والذي أدي لإغلاق الطريق، وباشرت الجهات المعنية على الفور الموقع، ويجري العمل حاليًّا على فتح الطريق بشكل عاجل، ولم ينتج عن ذلك الانهيار أي خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن ذلك يأتي بمتابعة وحرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه؛ لما فيه سلامة المواطنين عقب التقلبات الجوية والحالة المطرية بعدد من المحافظات الجبلية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة.
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