، النصر يسعى للحفاظ على القمة.. والأهلي لتخطي عقبة ضمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري.. مصالحة الجماهير هدف الاتحاد

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مساء اليوم الخميس من جديد (الجولة الـ12) بخمس مواجهات حاسمة ومصيرية؛ وذلك من أجل تحديد موقف الفِرق في سلم الترتيب.

في الأحساء يسعى النصر للمحافظة على الصدارة عندما يحل ضيفًا على العدالة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، وسيكون في لقاء صعب أمام النصر الذي استعاد مستواه برصيد 23 نقطة في صدارة الترتيب. ويأمل الأخير بحصد النقاط الثلاث، والحفاظ على الصدارة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه (الوحدة والهلال).

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة يحل الشباب ضيفًا على نظيره أبها. ويحتل أبها المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما يبحث الشباب التاسع برصيد 15 نقطة بعد خسائر متتالية عن الفوز والعودة لسكة الانتصارات بقيادة مدربه الجديد "الإسباني" غارسيا.

بينما يلتقي التعاون ضيفه الوحدة في لقاء متكافئ على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويتطلع من خلاله كل منهما إلى النقاط الثلاث، وخصوصًا أنهما ينافسان على مراكز المقدمة.

ويحتل التعاون المركز السادس برصيد 19 نقطة، والوحدة الثاني برصيد 21 نقطة.

ويواجه الأهلي ضيفه ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ويفتقد الأهلي الرابع برصيد 20 نقطة مع مباراة مؤجلة عددًا من لاعبيه لأسباب مختلفة، لكنه سيسعى للفوز بالنقاط الثلاث للمحافظة على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب. فيما يأمل ضمك (قبل الأخير برصيد 7 نقاط) باستغلال ظروف الأهلي للابتعاد ولو مؤقتًا عن شبح الهبوط الذي بات يطارده.

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الفيحاء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ظل ظروف متشابهة لكلا الفريقين اللذين خسر كل منهما مباراته الأخيرة.

ولدى الفيحاء الثاني عشر 13 نقطة، والاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

ويأمل الاتحاد بمصالحة جماهيره من خلال خطف نقاط المباراة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية النصر العدالة