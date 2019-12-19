، نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بفيفاء ،

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تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أمس الأربعاء، تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن نائب أمير منطقة جازان وجّه الجهات المعنية كافةً بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار في طريق ثمانية الذي أدى لإغلاق الطريق، مفيدًا بأن الجهات المعنية باشرت على الفور الموقع ويجري العمل حاليًا على فتح الطريق بشكل عاجل ولم ينتج عن ذلك الانهيار أي خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأكد "الزائري" حرص ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما فيه سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة عقب التقلبات الجوية والحالة المطرية بعدد من المحافظات الجبلية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة وفي جميع الأوقات، راجيًا العون والتوفيق والسلامة من الله تعالى للجميع.
جازان أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الأمطار التقلبات الجوية الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بفيفاء فيفاء
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 01:46 AM
وجّه الجهات المعنية بمعالجة ما نتج عنها من انهيار بطريق ثمانية
تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أمس الأربعاء، تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن نائب أمير منطقة جازان وجّه الجهات المعنية كافةً بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار في طريق ثمانية الذي أدى لإغلاق الطريق، مفيدًا بأن الجهات المعنية باشرت على الفور الموقع ويجري العمل حاليًا على فتح الطريق بشكل عاجل ولم ينتج عن ذلك الانهيار أي خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأكد "الزائري" حرص ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما فيه سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة عقب التقلبات الجوية والحالة المطرية بعدد من المحافظات الجبلية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة وفي جميع الأوقات، راجيًا العون والتوفيق والسلامة من الله تعالى للجميع.
، نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بفيفاء ،
المصدر : الخليج 365
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