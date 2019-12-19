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دشنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، جائزة "بناء وعطاء" في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي ومن يفد إليها.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عددٍ من رؤساء ومديري الجهات الخيرية والإعلاميين، حيث أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمكة محمد الزهراني، أن مشروع "بناء وعطاء" عبارة عن تقديم مبادرات مجتمعية تفاعلية ذات نتائج واقعية لبناء الفرد وتنمية عطائه، من خلال مجالات المسابقة الخمسة، وتفعيل الطاقات لبناء مجتمع أكثر ترابط أخوي.
وأشار إلى أن الجائزة تضم خمسة مجالات وهي؛ الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والعمل، حيث يصل مجموع الجوائز إلى سبعين ألف ريال.
ودعا "الزهراني" الجميع للمشاركة في الجائزة من خلال الرابط (www.makkahtanmia.org )، كما وجّه شكره لجميع الحضور في حفل التدشين.
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 01:34 AM
تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي
دشنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، جائزة "بناء وعطاء" في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي ومن يفد إليها.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عددٍ من رؤساء ومديري الجهات الخيرية والإعلاميين، حيث أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمكة محمد الزهراني، أن مشروع "بناء وعطاء" عبارة عن تقديم مبادرات مجتمعية تفاعلية ذات نتائج واقعية لبناء الفرد وتنمية عطائه، من خلال مجالات المسابقة الخمسة، وتفعيل الطاقات لبناء مجتمع أكثر ترابط أخوي.
وأشار إلى أن الجائزة تضم خمسة مجالات وهي؛ الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والعمل، حيث يصل مجموع الجوائز إلى سبعين ألف ريال.
ودعا "الزهراني" الجميع للمشاركة في الجائزة من خلال الرابط (www.makkahtanmia.org )، كما وجّه شكره لجميع الحضور في حفل التدشين.
، بمجموع 70 ألف ريال .. "تنمية مكة" تدشن النسخة الأولى لجائزة "بناء وعطاء" ،
المصدر : الخليج 365
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