شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شاحنة دجاج «أجرب» تسلك طريقًا مهجورًا بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مواطن مقطعًا لشاحنة محملة بدجاج مريض ،ونافق، تسيرعلى طريق الشاحنات بين الطائف ومكة. وأوضح المواطن أنه أوقف الشاحنة بالقوة الجبرية، ووثق الدجاج المريض وكذلك وجود دجاج نافق غير صالح للاستهلاك الآدمي. وبين موثق المقطع، أن الشاحنة كانت تسلك طريقًا مهجورًا.

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