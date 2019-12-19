بالفيديو.. «الداخلية» تكشف عن جهازٍ للتعرف على هوية المتهمين

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الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الداخلية عن أحدث أجهزتها للكشف عن هوية المتهمين في قضايا القذف، إضافة إلى تقنيات أخرى ضد التزوير، وذلك ضمن معرض يوم الشرطة العربية المقام بالرياض.
وأوضح الضابط المختص كيفية التعرف على صاحب الصوت المسجل في قضايا القذف، وذلك بمقارنة بصمة الصوت في المقطع أو الرسالة التي ورد فيها القذف موضوع الدعوى، مع بصمة صوت المتهم وفحصها فنياً.
واستعرض المقطع الذي نشره حساب ” السناب الأمني ” كيفية فحص وكشف تزوير الهوية الوطنية.
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