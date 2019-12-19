شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المسند» يضع حلًا لمجازر الأشجار (الاحتطاب الجائر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، الجهات المعنية التي لا تحاسب المتجاوزين ومرتكبي الاحتطاب الجائر.

وأوضح «المسند»، أن الاحتطاب جريمة سيحاسبنا عليها الجيل القادم، إذ تُنقل أرتال السيارات المحملة بالحطب إلى الرياض وغيرها من المناطق السعودية، على الرغم من وضوح القوانين.

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فاد في مداخلة هاتفية له عبر فضائية «المجد»، بأن الجهات المعنية مطالبة بالنظر إلى الخصائص الطبيعية بشيء من التركيز، والاهتمام بالزراعة والتشجير وحماية البيئة الطبيعية.

ووصف المسند، ما يحدث بـ «المجزرة»، مؤكدًا أن الحل في تطبيق القوانين، مستنكرًا أن الأمر يحدث في قلب العاصمة.