شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جراح قلب يوضح خطورة مقولة « الحاشي لا يضر لا شحم ولا لحم » والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق جراح القلب غنام الدوسري على سلوك السعوديين الغذائي، لافتًا إلى أنه السبب في العديد من أمراض القلب.

وأكد خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” على خطورة مقولة «الحاشي لا يضر لا شحم ولا لحم» ، لافتًا إلى أنه قد يُفهم ذلك خطأ من ذوي المستوى التعليمي البسيط.

وشدد على أنه لا يجب على الطبيب أن يقول لأحد كُل ما تريد وستكون أمورك طبيعية، فذلك مؤسف جدا لأنه يعطي رسالة مغلوطة.

ولفت إلى أن مقولة «الحاشي لا يضر لا شحم ولا لحم» غير صحيحة، لأن كل الدهون لها مضار وليست المسألة أن شركات الأدوية تروج لعلاجات الكولسترول، فهذا غير صحيح.